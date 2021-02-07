  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi İZTO’dan konaklama sektörü temsilcileriyle sanal toplantı

İZTO’dan konaklama sektörü temsilcileriyle sanal toplantı

İZTO’dan konaklama sektörü temsilcileriyle sanal toplantı

7.2.2021

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) tarafından online düzenlenen ve konaklama sektörünün sorunlarına ilişkin çözüm önerilerinin ve gelecek döneme ilişkin öngörülerin paylaşıldığı toplantısına, kentteki konaklama sektörü yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

SORUNLARI İLETİYORUZ
İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş başkanlığındaki toplantıya, ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, Etik ve İzmir Skal Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, İzmir Skal Asbaşkanı ve Turoyd Ege Başkanı Güner Güney, TTYD Yönetim Kurulu Üyesi Ferzan Çelikkanat, ÇEŞTOB Onursal Başkanı Veysi Öncel, Alaçatı Turizm Derneği Temsilcisi Türker Acaroğlu, Turob Ege Temsilcisi Rıza Elibol ile İZTO üyeleri katıldı.

Oda olarak pandeminin etkisinin hissedildiği ilk andan itibaren üyelerin ve tüm sektörlerin ekonomik faaliyetlerinin desteklenmesi, sektörel sorunlara çözüm oluşturulması amacıyla yaşanan sorunları, talepleri ve çözüm önerilerini ilgili kurumlara aktardıklarını belirten Özkardeş, "Başkanımız Mahmut Özgener'in yoğun emek ve mesai harcayarak konuları birebir takibi tüm üyelerimiz için çok kıymetli. Turizm sektöründe de Başkanımızın bölge turizminin gelişimine yönelik her türlü projeye ilgisi ve yoğun desteği ile ilerliyoruz" dedi.

Konaklama sektörü temsilcilerinin geniş katılımıyla düzenlenen bu sanal organizasyon ile İzmir'in konaklama sektörünün önemli bir kesimine, talep ve önerilerini aktararak karşılıklı görüş alışverişi yapılması için ortak bir zemin oluşturulduğunu ifade eden Özkardeş, "Oda olarak, sektör temsilcilerinin talep ve beklentilerine yönelik bakanlıklar ve ilgili makamlar nezdinde girişimlerimizi takip edeceğiz" dedi. İZTO'nun konaklama sektörüne ilişkin olarak bu organizasyonun devamı niteliğinde yurt ve misafirhaneler ile ilgili sanal bir toplantı daha düzenleyeceğini belirten Özkardeş, benzer buluşmaların tüm paydaşlar ile interaktif bir şekilde devam edeceğini ifade etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İZTO’dan konaklama sektörü temsilcileriyle sanal toplantı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.