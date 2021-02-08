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Haberler Ekonomi İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alacak

öğretim üyesi alacak

6 öğretim üyesi alacağını duyurdu. ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;İstanbul Atlas Üniversitesi,6 öğretim üyesi alacak.

İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alacak

08.02.2021, 10:43

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr / Doç / Dr. Öğr. Üyesi unvanlarında toplam 6 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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