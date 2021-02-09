Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz." dedi.
Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak.
Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirlecek.
Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeleri bugün yapıyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.