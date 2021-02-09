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Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeleri bugün yapıyoruz

Ocak ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "Ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz." dedi. Ocak 2021 nakdi ücret desteği ödemeleri...

Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeleri bugün yapıyoruz

09.02.2021, 09:54 Güncelleme Tarihi: 09.02.2021, 10:31

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz." dedi.

Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirlecek.

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