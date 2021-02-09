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Haberler Ekonomi Marketlere yeni düzenleme geliyor! Artık açıkta satılamayacak

Marketlere yeni düzenleme geliyor! Artık açıkta satılamayacak

Marketlerde yeni dönem başlıyor. Bakanlığının meyve ve sebzelerin ambalajlanma, depolama ve taşınmasına yönelik son hazırlığının detayları ortaya çıktı.

Marketlere yeni düzenleme geliyor! Artık açıkta satılamayacak

09.02.2021, 16:20

Ticaret Bakanlığı meyve ve sebzelerin satışı ve taşınmasında yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Buna göre, bazı sebze ve meyveler seçilemeyecek, açık alanlarda satılamayacak.

Ticaret Bakanlığı, meyve ve sebzelerin ambalajlanma, depolama ve taşınmasına yönelik taslağı hazırladı, sektörün görüşüne açtı.

Taslağın hayata geçmesiyle sebze ve meyvelerin bazıları açık alanlarda satılamayacak.

TRT Haber'in haberine göre düzenlemeyle birlikte tüketici sebze ve meyveleri seçemeyecek. Bu meyveler marketlerde oluşturulacak özel kapalı alanlarda satılacak.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, yeni uygulama ile hem zayiatın önüne geçileceğini hem de tüketicinin daha kaliteli ürün tüketeceğini söyledi.

Düzenleme kapsamında ahududu, böğürtlen, dut, mango, şeftali, mantar gibi sebze ve meyveler bulunacak.

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