Duymer’de Figen Baz koltuğu oğluna devretti

SALİH Baz, "Duymer İşitme Cihazları 1999'da Karşıyaka'da annem, iş insanı Figen Baz tarafından kuruldu. Şirkette kulak kalıplarıyla, kalıp hamurlarıyla oynayarak büyüdüm. Ben İzmir Amerikan Koleji ve Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Duymer'deki görevimi, fikir ve önerilerine büyük dikkat ve özen gösterdiğim sevgili annem Figen Baz'dan devraldım" diye konuştu.



BAYRAĞI İLERİYE TAŞIRIM

DUYMER'İN başına geçtikten sonra 'yaşı küçük, bocalayacak' diyenleri yanılttığını söyleyen Salih Baz, "Çünkü temelim sağlamdı, Figen Baz'ın önderliğinde hiç zorlanmadım. Öyle ki hiçbir ülkeye üretim izni vermeyen GN Grubu'nu ikna ettim ve 'ReSound'u Türkiye'de üretmek için yatırım çalışmalarını başlattılar. Duymer, Danimarka'nın önce Interton'unun, ardından da yine aynı ülkenin, dünyanın en iyi cihazlarını üreten ReSound'unun Türkiye'deki tek temsilcisi oldu. Dünyada bu şirketlerin ürününü en çok satan distribütör unvanını yıllardır kimseye kaptırmadık. Türkiye'yi işitme cihazında pek çok yenilikle tanıştırdık. Hedefim aldığım Duymer'in bayrağını hep daha ileriye taşımak" dedi.

FATİH ŞENDİL