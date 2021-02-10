  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Duymer’de Figen Baz koltuğu oğluna devretti

Duymer’de Figen Baz koltuğu oğluna devretti

Duymer İşitme Cihazı Merkezleri Genel Müdürü Figen Baz, 22 yıldır yönettiği şirketteki koltuğunu oğlu Salih Baz'a bıraktı. Anne ve oğlu aynı zamanda Ekol Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Duymer’de Figen Baz koltuğu oğluna devretti

10.2.2021

SALİH Baz, "Duymer İşitme Cihazları 1999'da Karşıyaka'da annem, iş insanı Figen Baz tarafından kuruldu. Şirkette kulak kalıplarıyla, kalıp hamurlarıyla oynayarak büyüdüm. Ben İzmir Amerikan Koleji ve Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Duymer'deki görevimi, fikir ve önerilerine büyük dikkat ve özen gösterdiğim sevgili annem Figen Baz'dan devraldım" diye konuştu.

BAYRAĞI İLERİYE TAŞIRIM
DUYMER'İN başına geçtikten sonra 'yaşı küçük, bocalayacak' diyenleri yanılttığını söyleyen Salih Baz, "Çünkü temelim sağlamdı, Figen Baz'ın önderliğinde hiç zorlanmadım. Öyle ki hiçbir ülkeye üretim izni vermeyen GN Grubu'nu ikna ettim ve 'ReSound'u Türkiye'de üretmek için yatırım çalışmalarını başlattılar. Duymer, Danimarka'nın önce Interton'unun, ardından da yine aynı ülkenin, dünyanın en iyi cihazlarını üreten ReSound'unun Türkiye'deki tek temsilcisi oldu. Dünyada bu şirketlerin ürününü en çok satan distribütör unvanını yıllardır kimseye kaptırmadık. Türkiye'yi işitme cihazında pek çok yenilikle tanıştırdık. Hedefim aldığım Duymer'in bayrağını hep daha ileriye taşımak" dedi.

FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Duymer’de Figen Baz koltuğu oğluna devretti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.