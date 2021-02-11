SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, "Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı. Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi. En uygun vatandaşımızın orada misyonu gerçekleştirmesini sağlayacağız." diye konuştu. Milli Uzay Programının sadece insan kaynağı ve parayla olmadığını ifade eden Varank, şunları söyledi: "En üst düzeyde siyasi sahiplenme işleri kolaylaştırıyor. Hem Türkiye'yi çok daha katma değerli üretim yapan ülke haline getirebileceğiz hem de vatandaşımıza gurur yaşatacağız. Uzay ekonomisi alanında önemli bir güç haline geleceğiz. 3 ülkeyle anlaşma imzaladık" dedi.

3 AŞI ADAYI

"ŞU anda insan deneyleri başlayacak 3 aşı adayımız var. Bunlar, inaktif, VLP ve adenovirüs temelli aşılar." diyen Varank, "Gönüllü olmaya adayım, zaten kaydımı yaptırdım. Tüm Türkiye'ye de çağrı yapmak istiyorum." ifadesini kullandı. Varank, Uğur Şahin'e ortak üretim teklifinde bulunduklarını dile getirdi.