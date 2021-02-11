Ege’den 695 milyon dolarlık ürün sattık

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Ege Bölgesi olarak geçen yıl 180 ülkeye 695 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen toplantıda mobilya, kağıt ve orman ürünleri olmak üzere 3 alt sektörleri bulunduğunu ifade eden Yağcı, ülke genelinde geçen yıl 5.5 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını açıkladı. Yağcı, "Ege olarak baktığımızda 2020 yılında 695 milyon dolar ihracata gerçekleştirerek geçen senenin ihracat rakamının üzerinde kalmayı başardık. Ege olarak ülkemizin yüzde 40 üzerinde bir katma değer sağladık" dedi.

HEDEF 5'İNCİLİK

Yağcı şöyle konuştu: "Mobilya sektörü ciddi istihdam yaratıyor. Bu sektörün desteklenmesi gerekiyor. Ege'nin ihracat rakamları Türkiye geneline göre yüzde 20 daha fazla. 2020 yılında Türkiye küresel mobilya ihracatında 8'nci sıraya yükseldi. Amacımız ilk 5 arasına girmek. ABD, Çin, Polonya ve Almanya'nın bulunduğu sıralamaya girmek istiyoruz."



LİSANSLI DEPOLARLA FİYAT DENGELENECEK

TARIM Ürünleri Lisanslı Depo ve Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri Derneği (LİDASDER) Başkanı Serdar Genç, lisanslı depoculuk sisteminin gıda fiyatlarının dengelenmesinde büyük önem taşıdığını belirterek, "Lisanslı depodaki ürünler elektronik ortamda Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformu ve Ticaret Bakanlığının kontrol ve denetiminde alınıp satılarak fiyat istikrarı sağlanıyor, spekülatif harekette bulunan kişiler anında tespit edilebiliyor." dedi. Genç, lisanslı depoculuk sisteminin tarım sektörü ve ekonomiye yönelik katkılar sağladığını söyledi.

MERT ALPDÜNDAR