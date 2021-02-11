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20 uzman yardımcısı alacak!

ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre , 'daki merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 8. ve 9. dereceden 20 uzman yardımcısı alacak. B

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak!

11.02.2021, 10:04

ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda belirli puan türlerinden 75 veya üzeri puan alması ve en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmaları gerekiyor.

Uzman yardımcılığı sınav başvuruları, 1-12 Şubat 2021 tarihlerinde şahsen veya posta yoluyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yapılacak. Giriş sınavı, 22 Mart-2 Nisan tarihlerinde sözlü olarak gerçekleştirilecek.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet adresinde yayınlanacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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