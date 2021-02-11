Pandemide dört rekor birden kırdı

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumluğunda yönetilen Erciyes Anadolu Holding, tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınına rağmen 2020'de rekorlara imza attı. Cirosunu yüzde 21.5, kârını yüzde 67 artırdı. Hem çalışan hem de mağaza sayısında rekor artış yaşadı. Bellona, İstikbal ve Mondi markalarındaki üretim ve satış fonksiyonlarını ayıran, Boyteks'ten dört marka çıkaran holding, 2020'de adeta bir dönüşüm hikâyesi yazdı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında holdingin 2020 yılı değerlendirildi. Toplantıda konuşan TMSF Başkanı Gülal, salgının tüm olumsuz şartlarına rağmen 2020'yi yüzde 22 büyümeyle kapattıklarını belirterek, "4 yıl önce devraldığımızda 8.4 milyar TL olan aktif büyüklük yüzde 89 artışla 16 milyar TL'ye çıktı. Özkaynaklar 6.4 milyar TL'den 11 milyara ulaştı. Yüzde 69 seviyesinde bir büyüme yakaladık. Devirde 5.1 milyar TL olan ciromuz da yüzde 167 artışla 13.6 milyar TL'ye çıktı. Bu şirketler bugün itibarıyla dünden daha kuvvetlidir. Bu süreçte şirketin borç yükü de hafifledi. Dört yıllık dönemde 286 milyon dolarlık banka kredisi ödenirken, 159 milyon dolar olan mevduat oranı da 323 milyon dolara yükseldi" dedi. Gülal, Erciyes Anadolu Holding'in enerji sektöründe yaptığı başarılı yatırımlarla da öne çıktığını anlattı.