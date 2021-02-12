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Haberler Ekonomi Foça Tatil Köyü özelleştirilecek

özelleştirilecek

Foça Tatil Köyü özelleştirilecek

12.2.2021

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İzmir'de bulunan Foça Tatil Köyü'nün 49 yıllığına "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirileceğini bildirdi. ÖİB'in ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ihalede geçici teminat bedeli 3 milyon lira olacak. İhale, "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek ve açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak. Bedeli peşin veya vadeli ödenebilecek ihaleye 20 Nisan'a kadar teklif verilebilecek.

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