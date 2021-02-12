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Haberler Ekonomi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak

19 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak

12.02.2021, 12:55 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021, 12:56

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin ilgili maddeler gereğince Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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