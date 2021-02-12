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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.

12.02.2021, 12:55 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021, 12:56