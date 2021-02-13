Sevgililer Günü'nü unutmak boşanma sebebi

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, avukat Zerrin Aslantaş Arpaşin, 2016'da Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin aldığı kararı hatırlatarak, Sevgililer Günü dahil özel günleri unutmanın boşanma sebebi sayılabileceğini söyledi. Yargıtay, 2016 yılında aldığı kararla sevgililer günü, evlilik yıldönümü ve doğum günü gibi özel günlerin hatırlanmaması ile düğün, konser ve kokteyl gibi sosyal ortamlarda eşin sürekli yalnız bırakılmasını boşanma sebebi olarak kabul etti.

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ARPAŞİN, yaklaşan Sevgililer Günü öncesinde çiftlere 2'nci Hukuk Dairesi'nin kararını hatırlatarak, şunları söyledi: "Türk Medeni Kanunu'nun 166'ncı maddesine göre evlilik biriminin temelinden sarsılması boşanma sebebi olarak kabul ediliyor. Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, eşini özel günlerde yalnız bırakan, düğün, davet ve benzeri organizasyonlara katılmayan eşlerin kusurlu olduğuna karar verdi. Sevgililer Günü, doğum günü ve evlilik yıldönümü gibi özel günleri hatırlamamak, eşlerden birinin katıldığı düğün ve benzeri organizasyonlara diğer eşin katılmaması boşanma gerek-çesi olarak görülebiliyor. Evlilik-te eşlerin birlikte vakit geçirme-si, birbirine zaman ayırması önemli rol oynuyor."



PAYLAŞIMLAR DELİL SAYILIR



SOSYAL medya payla-şımlarının mahkeme-de delil sayılabileceği-ni söyleyen Arpaşin, "Herkes her anını sosyal medya-dan paylaştığı için özel günlerde-ki paylaşımlar da delil sayılabi-lir. Özellikle sevgililer gününde, doğum gününde yalnız olduğu-na dair yaptığı bir paylaşım, yalnız olduğunu ima edecek bir yorum veya eşler arasında yalnız kaldığı-na dair, özel günün kutlanmadığı-na dair bir mesajlaşma delil ola-rak kullanılabilir" dedi.



AYRILMAM AMA KAVGA EDERİM



YENİ evli Simay Davaz, "Doğum günü dışında her-hangi bir özel günümüzü kutlamıyoruz. Yani eşim sevgililer gününü unut-sa, herhangi bir sıkın-tı yaratacağımı düşünmüyorum. Ancak özel günleri sürekli unu-tursa beni evde bilerek, isteyerek yalnız bırakırsa hukuki yola baş-vurulmasını doğru buluyorum" dedi. Umut Ektir ise "Sevgililer Günü'nü evlenmeden önce daha çok kutluyorduk. Ancak evlendik-ten sonra hediyelerle kutlamı-yoruz, sözel olarak kutluyoruz. Evlendikten sonra evlilik yıldö-nümümüzü daha çok kutluyo-ruz. Özel günler kutlanmadığı için boşanma kararı almak bahane gibi geliyor" dedi. Umut Ektir'in eşi Melis Ektir de, "Eşim, sevgili-ler gününü unuttu diye ayrılmam; ama kavga ederim" dedi.