  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Sosyal Koruma Kalkanı’nda destekler 53 milyara yaklastı

Sosyal Koruma Kalkanı’nda destekler 53 milyara yaklastı

Sosyal Koruma Kalkanı’nda destekler 53 milyara yaklastı

14.2.2021

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki yardım ve destek tutarının 53 milyar liraya yaklaştığını bildirdi. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Sosyal Koruma Kalkanı ile vatandaşlara birçok yardım ve destekte bulunduklarını belirterek şu bilgileri verdi: "Sosyal Destek Programıyla üç faz halinde toplam 6 milyar 430 milyon lira, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasından 2 milyar 69 milyon lira, kısa çalışma ödeneğinden 27 milyar 666 milyon lira, nakdi ücret desteği olarak 8 milyar 265 milyon lira, işsizlik ödeneğinden 5 milyar 81 milyon lira, normalleşme desteği şeklinde 3 milyar 206 milyon lira olmak üzere sağladığımız destek ve yardımlar 53 milyar liraya yaklaştı."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sosyal Koruma Kalkanı’nda destekler 53 milyara yaklastı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.