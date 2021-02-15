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Haberler Ekonomi Darphaneye 16 işçi alınacak

Darphaneye 16 işçi alınacak

'nde çalışmak üzere 5 matbaacı ve 11 baskıcı kamu işçisi istihdam edilecek. Başvurular 15 Şubat-19 Şubat'ta yapılacak.

Darphaneye 16 işçi alınacak

15.02.2021, 11:39

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi kadrolarına yerleşen adaylar, 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacak.

İşe alınacak işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun ilan edilen kadro sayısının 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav ile belirlenecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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