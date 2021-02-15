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Haberler Ekonomi Milli Emlak 16 adet taşınmazı ihale usulü ile satacaktır, 12 adet taşınmazı kiraya verecektir

16 adet taşınmazı ihale usulü ile satacaktır, 12 adet taşınmazı kiraya verecektir

, 16 adet taşınmazı ihale usulü ile satacaktır, 12 adet taşınmazı kiraya vereceğini duyurdu. İhale, 2 Mart'ta açık teklif usulü yapılacağı belirtildi.

Milli Emlak 16 adet taşınmazı ihale usulü ile satacaktır, 12 adet taşınmazı kiraya verecektir

15.02.2021, 11:43

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ilanda nitelikleri belirtilen 28 adet taşınmaz Açık Teklif Usulü ile satış, Açık Teklif Usulü ile kiralama ve Pazarlık Usulü ile irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda kiraya verilecek taşınmazlarla ilgili detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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