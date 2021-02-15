Milli Emlak 16 adet taşınmazı ihale usulü ile satacaktır, 12 adet taşınmazı kiraya verecektir

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ilanda nitelikleri belirtilen 28 adet taşınmaz Açık Teklif Usulü ile satış, Açık Teklif Usulü ile kiralama ve Pazarlık Usulü ile irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda kiraya verilecek taşınmazlarla ilgili detaylı bilgilere yer verildi.