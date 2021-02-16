Taris kolonya ihracatını 1 yılda yüzde 100 artırdı

Yarım asırdır kolonya üreten Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 2019'a göre geçen yıl kolonya ihracatını ikiye katladı. Aydın Germencik'teki tesislerinde 11 çeşit kolonya ürettiklerini söyleyen Birlik Başkanı Mustafa Bircan, "Pandemide satışlarımız patladı. Yüzde 100'ün üzerinde bir satışımız oldu. 2019'da 1.5 milyon litre satışımız olurken geçen yıl 3 milyon litreye ulaştık" dedi. Avrupa ülkelerine kolonya ihraç ettiklerini aktaran Bircan, "2019'da 500 bin litre olan ihracatımız 2020'de 1 milyon litre oldu. Kendi değerimiz olan ürünleri satarak ülkemize döviz kazandırdık. Yaklaşık 1 milyon avronun üzerinde döviz girdisi sağladık" diye konuştu.