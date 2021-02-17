Altını olanlar dikkat! Uzmanından önemli uyarı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüşte yaşanan düşüşle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gram altın fiyatlarının 7 ayın en düşük seviyesini gördüğünü vurgulayan Memiş, "Gram altın 406 lira seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı ise, 1819 dolar seviyesinde hareket ediyor. Altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını söyleyebilirim" dedi.

KRİPTO PARALAR ETKİLİ

Dolar kurunda yaşanan sert düşüşlerin, altının gram fiyatını baskı altında bıraktığını dile getiren Memiş, "Yatırımcının çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü küresel ekonomilerde ciddi belirsizlikler var. Altın fiyatlarına olumlu yönde destekleyecek birçok etken var. Küresel ekonomilerdeki daralma ve ekonomik krizler altın fiyatlarının yıl içinde tekrar sert yükselişlerine neden olabilir" diye konuştu. Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşlerin Çin, Hindistan, Rusya gibi ülkelerin altın alımlarını hızlandırdığını da aktaran Memiş, "Özellikle kripto paraların altın ve gümüş gibi emtialara bağlanacak olması altın fiyatlarının ciddi anlamda yükselişine neden olacak. Altın ve gümüş yatırımcıları kesinlikle bu tuzağa düşmemeli ve her fırsatta alım yapmalı" uyarısında bulundu.

"PANİK SATIŞI YAPMAYIN"

Özellikle 2021 yılında düğün-nişan yapacak veya altın borcu olan vatandaşların bu seviyeleri fırsat olarak değerlendirmesini öneren Memiş, "Ne dolarda ne de altındaki düşüşlerin kalıcı olacağını söyleyemem. Yıl içinde gram altın fiyatında 500 lira seviyesinin üzerinde rakamlar görmemiz mümkün olacaktır. Elinde altın ve gümüş bulunduran yatırımcılar kesinlikle panik satışı yapmamalı, sabırla satmadan beklemeli" dedi.



KÜRESEL BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Türk reel sektörünün düşük faiz oranlı kredilerle ayakta tutulmasını ve finansal destek sağlanmasını eleştirenlerin büyük bir çelişki içinde olduğunu belirten İstan- bul Medipol Üniversitesi İYBF Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin, tantanacı ekonomistlerin Kovid-19 hiç yaşanmamış, küresel belirsizlik endeksi rekor kırmamış gibi davranarak gülünç duruma düştüklerini belirtti. Alkin, "Küresel Belirsizlik Endeksi, küresel pandeminin 1959'dan bu yanaki en yüksek küresel belirsizliğe işaret ediyor. 2008 küresel finans krizinin neredeyse iki katı. Brexit'ın 3 katı belirsizlik algısına sebep olduğunu çok net göstermesine rağmen, Türk reel sektörünün düşük faiz oranlı kredilerle ayakta tutulmasını ve finansal destek sağlanmasını eleştirmek ne yaman çelişki. Hakikaten, üretime, büyümeye, istihdama ve ihracata karşı bu derece vicdansız bir umursamazlıkla yorum yapmaları düşündürücü" dedi.

FATİH ŞENDİL