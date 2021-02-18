Başakşehir'de icradan satılık dubleks villa

Mahkeme İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan dubleks villa için satış kararı verdi. 4 katlı olup bahçe katında açık teraslı, havuzlu bahçeli olduğu ve bahçe katının tüm taban alanlarının tamamının dekoratif granit mermer olduğu belirtilen villanın satış tarihine ilişkin detaylar da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak villaya ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 29.03.2021 14:00 belirlendi.