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Haberler Ekonomi Başakşehir'de icradan satılık dubleks villa

'de icradan satılık dubleks villa

'de bulunan dubleks villa mahkeme kararıyla satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda evin satış fiyatı olarak 10.000.000 TL belirlendi.

Başakşehir'de icradan satılık dubleks villa

18.02.2021, 10:19

Mahkeme İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan dubleks villa için satış kararı verdi. 4 katlı olup bahçe katında açık teraslı, havuzlu bahçeli olduğu ve bahçe katının tüm taban alanlarının tamamının dekoratif granit mermer olduğu belirtilen villanın satış tarihine ilişkin detaylar da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak villaya ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 29.03.2021 14:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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