Hatay'da icradan satılık 155 metrekare daire

Mahkeme Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan 3+1 daire için satış kararı verdi. Güney, doğu, ve batı cepheli olan ve 3+1 toplamda 4 oda, mutfak, antre, hol, wc, lavabo+banyo ve 2 adet balkon bölümlerinden oluşan dairenin satış fiyatı da ilan üzerinde ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 12.04.2021 14:45 belirlendi.