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Haberler Ekonomi Hatay'da icradan satılık 155 metrekare daire

'da icradan satılık 155 metrekare daire

'ın ilçesinde bulunan 155 metrekare büyüklüğündeki daire mahkeme kararıyla satışa çıkarıldı. üzerinde yer alan ilanda dairenin satış fiyatı ve tarihi de belirtildi.

Hatay'da icradan satılık 155 metrekare daire

18.02.2021, 10:26

Mahkeme Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan 3+1 daire için satış kararı verdi. Güney, doğu, ve batı cepheli olan ve 3+1 toplamda 4 oda, mutfak, antre, hol, wc, lavabo+banyo ve 2 adet balkon bölümlerinden oluşan dairenin satış fiyatı da ilan üzerinde ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 12.04.2021 14:45 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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