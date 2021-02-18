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Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika: faiz kararını açıkladı

... merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politlika faizini yüzde17'de sabit bıraktı.

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
DHA

18.02.2021, 14:02 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021, 14:28

Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.

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