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Haberler Ekonomi VakıfBank’tan çevre dostu konutlara kredi desteği

’tan çevre dostu konutlara kredi desteği

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile 200 milyon Euro'luk Yeşil Konut Kredisi anlaşması imzalayan , sektörde ilk kez bu kadar yüksek bir çevreci kaynağı, 'Yeşil Konut Kredisi' kampanyasıyla kullandırmaya başlıyor.

VakıfBank’tan çevre dostu konutlara kredi desteği

19.2.2021

Vakıf- Bank'ın 'Yeşil Konut Kredisi' hakkında bilgi veren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, kredinin kentsel yerleşim olan il ve ilçelerde A ve B enerji standardına uygun konutlar için geçerli olduğunu, yapımı devam eden konutların ilgili enerji kimlik belgesine sahip olması halinde kampanyaya dahil edileceğini belirtti.

A enerji seviyesi konutlar için piyasa faiz oranlarının altında, 2,7 milyon TL'ye kadar 120 ay vade ve yüzde 1,25 faiz oranı uygulanacağının altını çizen Çelebi, "Müşterilerimize daha düşük peşinat ile kredi kullanımı imkânı sağlayacağız. Enerji Kimlik Belgesi A sınıfı olan gayrimenkuller için ekspertiz değerinin yüzde 90'ına finansman sağlanacak. Kampanya kapsamında 10 bin TL'den başlayarak 2 milyon 700 bin TL'ye kadar kredi kullanım imkânı olacak. Vadeler ise 36 ile 120 ay arasında değişecek"

YAVUZ KARAMAN

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