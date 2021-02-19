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Haberler Ekonomi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi en az lise mezunu sürekli işçi alacak!

en az lise mezunu sürekli işçi alacak!

işçi alımı ilanı 'de yayımlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (İŞKUR) üzerinden kura ve sözlü sınav ile 50 sürekli işçi alacak. Başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olmaları gerekiyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi en az lise mezunu sürekli işçi alacak!

19.02.2021, 09:56

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi KPSS'siz kura ile sürekli işçi alımı yapacak. Yayınlanan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işçi alımı ilanına göre adayların en az lise mezunu olmaları gerekiyor. İşçi alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 22 Şubat 2021 - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden veya Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapabilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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