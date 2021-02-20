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Haberler Ekonomi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak

15 sözleşmeli personel alacak

15 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak

20.02.2021, 10:06

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar "da yer alan ilgili maddeler gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

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