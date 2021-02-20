Çiftçiye 362 milyon liralık destek ödemesi başladı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteği, dün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını söyledi. Süt desteği ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Buna göre, TC kimlik numarasının sonu '8, 6, 4' olanlara ödemeleri dün 18.00 itibari ile yapıldı. Sonu '0, 2' olanlar destek ödemelerini 26 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den sonra alacak. Diğer ödemeler ise tek parça halinde yapılacak.