İşten çıkarma yasağına 3 ay uzatma

Hem işçi hem işvereni korumaya alan Kısa Çalışma Ödeneği'nin ardından, işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla Kısa Çalışma Ödeneği dün itibariyle 31 Mart'a uzatıldı. Yine 17 Mart'ta sona erecek olan işten çıkarma (fesih kısıtı) yasağı da Mayıs ortasına kadar uzatılıyor. Salgın önlemleri kapsamında getirilen işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Haziran 2021'e uzatma yetkisi bulunuyor. Kovid-19'un ekonomiye ve istihdama olan olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla geçen yıldan bu yana işletmelere sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği desteğinin süresi 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı. Destek süresinin uzatılmasına karar dün yürürlüğe girdi. Geçen yıl günlük 39.24 lira olan Kısa Çalışma Ödeneği desteği, 2021 yılı için 8.46 lira artırılarak 47.70 liraya çıkarılmıştı. Destek kapsamında bugüne kadar 2 milyon 471 bin çalışan için 8 milyar 265 milyon 914 bin liralık ödeme yapıldı.

GEÇİŞ TAKVİMİ NETLEŞİYOR

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından çalışma yaşamında normalleşme sürecine geçiş takvimi de netleşmeye başladı. Kısa Çalışma uygulamasında kolaylaştırılmış dönemin Nisan itibariyle bitmesi öngörülüyor. Başkan Erdoğan, Kısa Çalışma Ödeneği'nin son defa Mart ayı sonuna, nakdi ücret desteği süresinin de 17 Mart'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.



NORMALLEŞME DESTEĞİ

Kısa çalışma ve ücretsiz izinden normal çalışmaya dönen işletmeler, normalleşme desteği alacak. Fesih yasağı işverenin kanunda sayılan durumlar dışında işçilerin iş sözleşmelerini feshetmesini engellemek amacıyla yürürlüğe konulmuştu. Şubat ayı itibariyle yaklaşık 880 bin kişi ücretsiz izinde. Devlet tarafından bu kişilere aylık bin 420 lira ödeme yapılıyor.

Hazal ATEŞ