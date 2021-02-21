Aydın’a 16 milyon TL'lik Çiğ Süt Desteği ödemeleri başladı

Yavuz, "Çiğ Süt Desteklemesi kapsamında ilimizde, 2020 Eylül ayı üretimleri için 11 bin 911 üreticinin 43 milyon 802 bin 647,78 litre (43.802 ton) çiğ sütü için 16 milyon 137 bin 635,79 TL ödeme yapılmaya başlanmıştır. Soğutulmamış (sıcak) süt için 20 kuruş, soğuk süt için 35 kuruş, örgüt üzerinden pazarlanan süt için 40 kuruştur. Hayırlı olsun" dedi.MURAT ŞENBAKLAVACI