Bolu Mudurnu'da icradan satılık tarla

Mahkeme Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 5301 metrekare büyüklüğünde bulunan tarla için satış kararı verdi. Verilen ilanda tarlanın hale hazırda ekili veya sürülü olmadığı, düz bir topoğrafyaya kumlu-tınlı toprak yapısına sahip olduğu ve 3 cephesinin komşu parsel 1 cephesinin orman parseli ile çevrili olduğu belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 24.03.2021 11:00 belirlendi.