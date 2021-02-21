Mahkeme Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 5301 metrekare büyüklüğünde bulunan tarla için satış kararı verdi. Verilen ilanda tarlanın hale hazırda ekili veya sürülü olmadığı, düz bir topoğrafyaya kumlu-tınlı toprak yapısına sahip olduğu ve 3 cephesinin komşu parsel 1 cephesinin orman parseli ile çevrili olduğu belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Arsanın satış tarihi olarak 24.03.2021 11:00 belirlendi.
Bolu Mudurnu'da icradan satılık tarla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.