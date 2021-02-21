Haberler Ekonomi Kilis Musabeyli'de icradan satılık zeytinlik

Kilis Musabeyli'de icradan satılık zeytinlik

Kilis Musabeyli'de bulunan 26.021 metrekare büyüklüğündeki zeytinlik mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda zeytinliğin satış fiyatı ve tarihi de belirtildi.

21.02.2021, 10:18