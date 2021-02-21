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Haberler Ekonomi Kilis Musabeyli'de icradan satılık zeytinlik

'de icradan satılık zeytinlik

'de bulunan 26.021 metrekare büyüklüğündeki zeytinlik mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda zeytinliğin satış fiyatı ve tarihi de belirtildi.

Kilis Musabeyli'de icradan satılık zeytinlik

21.02.2021, 10:18

Mahkeme Kilis'in Musabeyli ilçesinde yer alan 26.021 metrekare büyüklüğündeki zeytinliği satışa çıkardı. Verilen ilanda arazinin bakımlı, bağın verim çağında olduğu, toprak yapısının her türlü tarım yapmaya ve makinalı tarıma elverişli olduğu belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 02.04.2021 11:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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