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50 sürekli işçi alıyor!

işçi alımı ilanı yayınlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilanına göre Konser Alanları İşletme Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 50 adet sürekli işçi alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 50 sürekli işçi alıyor!

22.02.2021, 11:21 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021, 11:32

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere mülakatla 50 İşçi alınacak.

Başvurular, 24 Şubat 2021 günü mesai saati bitimine kadar şahsen Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne (Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 06330 Çankaya / Ankara) adresine yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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