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Kültür ve Turizm Bakanlığı 50 sürekli işçi alıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alımı ilanı yayınlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilanına göre İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 50 adet sürekli işçi alınacak.

22.02.2021, 11:21 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021, 11:32