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Haberler Ekonomi Son dakika: Bakanlık duyurdu! Binlerce personel alınacak

: Bakanlık duyurdu! Binlerce personel alınacak

haberi...Adalet Bakanı Gül: "İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz." açıklamasında bulundu.

Son dakika: Bakanlık duyurdu! Binlerce personel alınacak
AA

22.02.2021, 10:01 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021, 10:10

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.

Gül, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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