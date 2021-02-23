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Haberler Ekonomi Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , rüzgardan elektrik üretiminin ocak ayında tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10'u geçtiğini bildirdi.

Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

23.02.2021, 14:57

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2021'de de rüzgarımız rekorlarla esiyor. Rüzgardan elektrik üretimi tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10'u geçti. Ocakta ürettiğimiz elektriğin yüzde 10,7'sini Anadolu'nun serin rüzgarlarından elde ettik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ocak ayı itibarıyla rüzgarda kurulu kapasitesi 9 bin 7 megavat olarak kayıtlara geçmişti.

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