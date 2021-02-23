Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2021'de de rüzgarımız rekorlarla esiyor. Rüzgardan elektrik üretimi tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10'u geçti. Ocakta ürettiğimiz elektriğin yüzde 10,7'sini Anadolu'nun serin rüzgarlarından elde ettik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ocak ayı itibarıyla rüzgarda kurulu kapasitesi 9 bin 7 megavat olarak kayıtlara geçmişti.