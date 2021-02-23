Yeni dacia sandero’lar Ermat Otomotiv’de

YENİ Dacia Sandero ve Yeni Sandero Stepway'ler Ermat Gaziemir Plaza'da Radyo Pause canlı yayınında tanıtıldı. Yeni araçlar vatandaşlardan tam not aldı. Mustafa Karslıoğlu'nun sunduğu program ve lansmana Ermat Grup Satış Müdürü Orhan Ekinci, Gaziemir Şube Satış Müdürü Burak Şensaz, Çiğli Şube Satış Müdürü Esin Buzkanlı, Bornova Şube Satış Müdürü Ece Toprakdeviren, Ermat Grup satış ekipleri ile araçları merakla bekleyen müşteriler katıldı. Estetik, teknoloji, konfor ve güvenlik anlamında çıtayı daha da yukarı taşıyan Yeni Sandero Stepway, lansmana özel 160.900 TL'den başlayan erişilebilir fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Yeni Sandero ise Mart ayında 134.900 TL'den başlayan özel lansman fiyatlarıyla showroomlardaki yerini alacak.

DİĞER