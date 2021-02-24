Evidea’nın İzmir’deki mağaza sayısı artıyor

Evidea bünyesinde, 2011'den bu yana ev yaşam ürünleri kategorisinde hizmet verdiklerini belirten Evidea Genel Müdürü Kazım Mavuş, "Türkiye genelinde 7 ilde 15 mağazamız bulunuyor. Mağazalarımızın 9'u İstanbul'da, diğerleri Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Konya, Bodrum ve İzmir'de yer alıyor. Yakında Ankara ve Sakarya'da mağazalarımız açılacak. 2021 sonunda 12 ilde 30 mağazaya, 5 yıl içinde ise Türkiye genelinde 110 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

GÜÇLÜ E-TİCARET KANALI

■ Evidea markasının kuruluş sürecinden bahseder misiniz?

Evidea, ev yaşam ürünleri kategorisinde 2011'den bu yana hizmet veriyor. 2019 yılında gerçekleşen yeni ortaklık yapımız sonrasında altyapı çalışmalarımızı tamamladık ve güçlü e-ticaret kanalımıza ek olarak perakende mağaza zinciri yapımızla da müşterilerimizle buluşmaya başladık. İlk mağazamızı, Ekim 2019'da Ataşehir Metropol İstanbul AVM'de açarak mağazalaşma sürecimizi başlattık. Hem evidea.com'da hem de fiziksel mağazalarımızda kaliteli, her bütçeye uygun, binlerce çeşit ürünü tüketicilerimize sunuyoruz.

■ Evidea'nın aynı kategoride hizmet veren diğer markalardan farkı nedir?

Hem evidea.com'da hem de fiziksel mağazalarımızda her segmente uygun, binlerce çeşit ürüne yer veriyoruz. Ferah ve aydınlık mağazalarımızda keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. 8 ana kategori ile evle ilgili bütün ihtiyaçlara tek noktada ulaşma imkanı sağlıyoruz. Tüketicilerimiz Evidea mağazalarında kendilerini değerli hissederken hesaplı fiyatlarla alışveriş yapabiliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla sunabilme yeteneğimiz, tüketicilerin tercih etmesini sağlıyor.

PANDEMİYE RAĞMEN BÜYÜDÜ

■ İzmir'deki proje ve hedefleriniz neler?

Evidea alışveriş deneyimini Türkiye'nin dört bir yanında sunmak için titizlikle çalışıyoruz. İzmir Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olması nedeniyle en başından beri öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyordu. İzmir'de yeni mağazalar açmaya ve yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

■ İzmirlilere özel olarak indirim ve kampanyalarınız olacak mı?

Şunun özellikle altını çizmek isteriz ki; Evidea'nın ana ilkesi müşterilerine sürekli uygun fiyat sunmaktır. E-ticaret sitemiz ile mağazalarımızın fiyatları daima aynıdır ve hesaplıdır. Tüketicilerimize vade farksız taksit imkanı da sunuyoruz. Ayrıca Evidea müşterileri, evidea.com'dan satın aldıkları ürünü mağazalardan da iade ederek para çeki alabiliyor ve tüm evidea kanallarında harcayabiliyorlar.

HAM MADDEYE ERİŞİM SORUNU

En önemli sorun ham maddeye erişim ve buna bağlı olarak yaşanan ürün devamlılık problemleri. Çin'in Avrupa'ya eksik tedarik edebildiği hammaddeler için Türkiye adına bir ihracat fırsatı oluştu. Bu durum Türkiye'nin kendi ihtiyacını karşılarken bir ham madde darboğazına neden olabiliyor. Bazı ürün gruplarında zaman zaman tedarik sorunu yaşasak bile ticari ekiplerimiz müşterilerimizin taleplerini karşılayabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

'MİSAFİRLERİMİZİN SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ'

Pandemide mağazalarınızda ne tür hijyen önlemleri aldınız? Tüketiciyle ürünlerimizi buluştururken çalışanlarımızın ve misafirlerimizin sağlığını da fazlasıyla önemsiyoruz. Pandemi sürecinde çağrı merkezi ekibimiz evden çalışarak hizmet verdi. Genel Müdürlük çalışanlarımız da uzaktan çalışma ile işlerini takip edebildiler. Şubelerimizdeki üst düzey hijyen ve temizlik standartlarıyla personelimizin ve misafirlerimizin sağlığı için gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Personelimizin düzenli ateş ölçümlerini yapıyor. Geniş ve ferah mağazalarımızda dezenfektan konumlandırıyoruz.

TOLGA TEKİN