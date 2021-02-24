Karacasu Belediyesi araç filosunu genisletti

AYDIN Karacasu Belediyesi'nin araç filosuna yeni bir traktör dahil oldu. Göreve geldiği günden itibaren belediyenin filosuna 1 kepçe, 1 traktör ve 2 kamyon dahil eden Başkan Zeki İnal, ilçe merkezinde vatandaşın beğenisine sunulan traktörün üzerinde yaptığı konuşmada, "Hizmet için garajımızı genişletmeye devam ediyoruz. Allah kaza bela vermesin" dedi.

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