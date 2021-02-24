  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Karacasu Belediyesi araç filosunu genisletti

araç filosunu genisletti

Karacasu Belediyesi araç filosunu genisletti

24.2.2021

AYDIN Karacasu Belediyesi'nin araç filosuna yeni bir traktör dahil oldu. Göreve geldiği günden itibaren belediyenin filosuna 1 kepçe, 1 traktör ve 2 kamyon dahil eden Başkan Zeki İnal, ilçe merkezinde vatandaşın beğenisine sunulan traktörün üzerinde yaptığı konuşmada, "Hizmet için garajımızı genişletmeye devam ediyoruz. Allah kaza bela vermesin" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karacasu Belediyesi araç filosunu genisletti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.