Bakan Elvan: 2021 reformlar yılı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2021 reformlar yılı olacak" diyerek, "Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik" açıklamasında bulundu.
Bakan Elvan'ın açıklamasına göre, reform politikalarınını detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşılacak.
Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren "Ekonomik Reform" çalışmalarımızda sona geldik.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 25, 2021
Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak.
2021 yılı reformlar yılı olacak 🇹🇷🇹🇷
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