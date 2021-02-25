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Haberler Ekonomi Bakan Elvan: 2021 reformlar yılı olacak

Bakan Elvan: 2021 reformlar yılı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'ekonomik ' çalışmalarımızda sona geldik" açıklamasında bulundu.

Bakan Elvan: 2021 reformlar yılı olacak
AA

25.02.2021, 08:50

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2021 reformlar yılı olacak" diyerek, "Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik" açıklamasında bulundu.

Bakan Elvan'ın açıklamasına göre, reform politikalarınını detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşılacak.

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