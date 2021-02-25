Kafe ve restoranlarla ilgili flaş karar! İlk adım atıldı!

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı, 1 Mart'tan itibaren başlayacak kademeli normalleşme adımlarına kilitlendi. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, şehirlerdeki ilgili kuruluşlar çalışma yaparken, 7 aydır kapalı olan restoran ve kafelerde de normalleşme mesaisi başladı. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) ile Turizm, Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) bakanlıklarla görüşmelerde yol haritasını netleştirecek. Önceki gün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşen TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, bu hafta içinde Sağlık, Turizm ve İçişleri Bakanlıkları ile bir araya gelecek.

GÜVENİLİR BELGESİ

İl bazında yapılacak değerlendirmelerden sonra sağlık açısından riskli olmayan illerde restoran ve kafelerin açılması planlanıyor. Bunun için de restoran ve kafelere otellerdeki gibi 'Güvenilir İşletme Belgesi' verilecek. TÜRES ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belge konusunda işbirliğine gitti. Gerekli şartları sağlayan restoran ve kafelere bu belge verilecek. Önümüzdeki günlerde belge için başvuruların başlaması bekleniyor.

YOL HARİTASI

Geçen hafta yapılan kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşmeye başlanacağını belirterek, "İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak normalleşme sürecini başlatıyoruz.

ESNAFI RAHATLATACAK YOL HARİTASI

Vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre illerimizi düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır" demişti. Önümüzdeki hafta normalleşme adımlarının açıklanması bekleniyor.

HES KODUYLA GİRİLSİN, SAAT SINIRI OLMASIN

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, restoranların açılmasıyla ilgili beklentilerini daha önce de dile getirdiklerini belirterek, "Restoranların açılışında personelin aşılanmasını istiyoruz. Müşteriler HES kodu ile giriş yapsın.

SAAT DEĞİL KAPASİTE SINIRI

Saat sınırı olmasın, belirli bir kapasite sınırı olabilir. Sıkı denetim yapılsın. Zaten restoranlar 'Güvenilir İşletme Belgesi' ile çok ciddi standartları uygulamaya alacaklar" dedi. Bu hafta ilgili bakanlıklarla görüştükten sonra yol haritasının belirleneceğini anlatan Bingöl, "Restoranlar bölge bölge açılabilir. Buna İl Hıfzısıhha kurulları arar verecek. Biz de onlara görüşlerimizi açıklayacağız" şeklinde konuştu.

BELGEDE KAFALAR KARIŞMASIN

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer de kademeli açılış için beklediklerini belirterek, güvenilir işletme belgesiyle ilgili uyarılarda bulundu: "Güvenli Turizm Belgesi için Bilim Kurulu, Turizm, Sağlık, Tarım Bakanlıkları çalıştı. Bu belge uluslararası onay aldı.

QR kod oluşturuldu ve herkes bu kodla gönül rahatlığıyla giriş yapabiliyor. Bu belgenin maliyeti metrekare başına 1.5 TL. 500 metrekare bir yer için aylık 750 TL ödeme yapılıyor. Esnaf da bu maliyeti karşılar. Tek bir belge olmalı, kafa karışıklığına yol açılmamalı."

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