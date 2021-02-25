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Haberler Ekonomi Koç Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

10 öğretim üyesi alacak

Rektörlüğü 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Koç Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

25.02.2021, 16:17

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır" açıklaması yapıldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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