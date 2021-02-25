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Haberler Ekonomi Üreticiye yüksek kazanç rehberi

Üreticiye yüksek kazanç rehberi

Üreticiye yüksek kazanç rehberi

25.2.2021

TARIM Bakanlığı, bu yıl üreticiye vereceği 23 milyar liralık destek ödemesi ile tarım ve hayvancılık sektörünü daha da güçlendirmeyi hedeflerken, üreticinin önünü görmesini sağlayacak rehberlerle de yatırımcıları kazançlı alanlara yönlendirecek. Daha önce "Tarımın Geleceği Geleceğin Tarımı Platformu" ile iş dünyası ve tarım sektörünü buluşturan bakanlık, tarım sektörünün potansiyelini yatırımcılarla paylaşmaya başladı. İş dünyasından gelen görüş ve öneriler doğrultusunda da ürün ve sektör bazında yatırım rehberlerinin hazırlanmasına başlandı. Ceviz, badem, zeytin, trüf mantarı, mavi yemiş, keçiboynuzu, arıcılık, ipek böcekçiliği ile kaz ve hindi yetiştiriciliği gibi alanlarda hazırlanan yatırımcı rehberleri ve fizibilite raporları yatırımcının kullanımına sunuldu. Bu rehberler ve fizibilite raporlarıyla yatırımcılar, nasıl bir yatırım ile ne kadar kazanç sağlayacağını daha işin başında planlamış oluyor.

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