“Aracınızı güvenli ellere teslim edin”

İzmir Oto Tamircileri Odası, Karabağlar Mesleki Eğitim Merkezi ile işbirliği altında düzenlediği eğitimlerle geleceğin ustalarını yetiştiriyor. Oto tamircilerinin servislerin haksız rekabeti ile karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Oda Başkanı Necdet Heppekcan, "Biz mesleğimizde iyi olursak, teknolojinin gerektirdiği vasıflara sahip olursak insan ilişkilerimizi de ön plana çıkararak servislerle rekabet edebiliriz. Amacımız 'ÇIRAKLARI USTALARINDAN DAHA İYİ USTA' olarak yetiştirmek', üyelerimizin iş potansiyelini artırmak ve mesleğimizi geliştirmek" dedi.

BİLEK GÜCÜ İLE REKABET

Kursların İzmir Oto Tamircileri Odası Eğitim Tesisleri'nde düzenlendiğini hatırlatan Heppekcan, "Kurslar genelde Çıraklık Eğitim Merkezi'nde veriliyor ama biz ustalarımıza kolaylık olsun, işlerinden ekmeklerinden geri kalmasınlar diye akşam 18:00'den sonra oda tesislerimizde düzenliyoruz. Öğreticilik ve İş Pedagojisi kurslarımızın ilk etabında eğitime giren ve sınavda başarılı olan 26 üyemiz belge almaya hak kazandı. Usta Öğretici Belgesi, Ustalık Belgesi'nden sonra alınması gereken bir belge. Bu belgeye sahip olmayan üyemiz çırağını Çıraklık Eğitim Merkezi'ne gönderemez. Çıraklık, kalfalık, ustalık en son usta öğreticilik belgesi alınması gerekiyor. Bu şekilde teknoloji ve büyük servislerle bileğimizin gücü ile rekabet edebiliriz" diye konuştu.



SALGINA KARSI ÖNLEMLER ALINIYOR



İNSAN sağlığının her şeyden önemli olduğunu hatırlatan Necdet Heppekcan, her gün eğitimlerden önce salonunun dezenfekte edildiğini ve her kursiyere maske ve hijyen ürünleri dağıtıldığını söyledi. Eğitimlere devam edeceklerini belirten Heppekcan, "Geleceğimiz için, mesleğimiz için kendimizi en iyi şekilde yetiştirmeli, geliştirmeliyiz. Hiçbir serviste bizim dükkanlarımızda sıcaklık, içtenlik, samimiyet yoktur. Bizim müşterilerimiz olmaz, dostumuz olur. Çok daha uygun fiyatlarla hizmet veririz. Bu üstün yanlarımızı mesleki bilgilerimizle, ehil hizmetlerimizle güçlendirirsek geleceğe daha güvenle bakabiliriz" diye konuştu.