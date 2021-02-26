Avrupa ve Türkiye’nin en büyük Yeşil OSB’si Dikili’de kuruluyor

Tüm enerjisini kendi bünyesinde sağlayan yenilenebilir Yeşil bir OSB çalışması olan Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Avrupa ve Türkiye'nin en büyük topraksız, tam otomasyonlu, ısıtma için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan modern sera ve tarımsal sanayi kümelenmesi olacak. Atık su tesisiyle su yönetimi sağlanacak. Tüm atıklar değerlendirilecek. Ege İhracatçı Birlikleri üyelerine Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtımı yapıldı.



UÇAK; "DİKİLİ TDİOSB'DE 3.500 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK"

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Dikili TDİOSB'yi çok önemsediklerini, potansiyeline inandıklarını kaydetti. Dikili TDİ- OSB'nin çok hızlı ilerlediği bilgisini veren Uçak, "Proje yatırımcısı ile buluştu ve parsel satışları başladı. Yatırımcılar sera parseli ve sanayi parseli olarak yatırımlarını yapabilecekler. Proje kapsamında 80 bin ton yaş meyve sebze üretimi planlanmaktadır. Bu projenin ülkemizdeki meyve çeşitliliği ve kalitesine olumlu katkıları olacağına inanıyorum. 2020 yılında 1 milyar 40 milyon dolarlık kısmı taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri olmak üzere 5 milyar 100 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracat rakamına ulaştık. Dikili TDİOSB ve sonraki süreçte bölgemizde kurulacak tarım organize sanayi bölgeleriyle tarım ürünleri ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



CELEP: "ZOR GÜNLERDEN ÜRETEREK ÇIKACAĞIZ"

ORGANİZE sanayi bölgelerine yatırım algısının Türkiye'de tarım sektörlerinde yeni yeni geliştiği bilgisini paylaşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep ise; "Yatırımcı olarak, ihracatçı olarak zor günlerden geçiyoruz ama şu gerçeği çok iyi biliyoruz üretmek zorundayız, ürettiğimiz sürece ekonomimiz güçlenecek. Bu zorlukta bize destek veren Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz. Tarıma dayalı üretim yapan firmalarımızı Dikili TDİOSB'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.



ATIK YÖNETİM ALANI

DİKİLİ Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin yönetimi tek bir elden yapılacak. Ortak kullanım alanı olarak bölge büyüklüğünün yüzde 8'ini oluşturan alanda; idari, sosyal ve teknik altyapı alanlarıyla arıtma tesisi alanı ve aktif yeşil alanlar ve yollar planlanmıştır. Bölgede üretilen ürünlerin tasnif edilerek paketlenmesi, işlenmesi, ve depolanması için yüzde 9,6'lık bir alan, sanayi alanı olarak ayrılmıştır. Bölgede sera adaları, sanayi adaları, eğitim ve araştırma alanı, idari ve sosyal tesis alanı, park alanı, atık yönetim alanı olacak. İzmir'de geniş katılımla kurulan ilk OSB olan Dikili TDİ- OSB ortak iş yapma kültürünün en güzel örneklerinden biri.