Bergama Ticaret Odası bölgenin lokomotifi

Türkiye'nin en köklü odalarından biri olma unvanını taşıyan ve 20 Ağustos 1925 tarihinde ilk yönetim kurulu başkanını seçerek göreve Bergama Ticaret ve Sanayi Odası olarak başlayan 1947 yılında ise 'Sanayi Odası' vasfını çıkararak Ticaret Odası olarak hizmetlerine devam eden Bergama Ticaret Odası, bölge ekonomisinin kalkınmasında birçok alanda öncülük ediyor. Bergama Ticaret Odası, 1959 yılından itibaren hizmet verdiği bina yerine hizmet altyapı ve kalite standartlarını yükseltmek amacıyla 2016 yılında yeni hizmet binasının temelleri atıldı. 02.04.2018 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla yeni hizmet binası açılış töreni gerçekleşmiş ve "Bergama Ticaret Odası" yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Stratejik hedeflere ulaşılması ve kurumsal yapının güçlendirilmesi için TOBB tarafından yürütülen Akreditasyon Çalışmaları titizlikle sürdürülürken, Ticaret Sicil ve Oda Sicil birimleriyle hizmet veren Bergama Ticaret Odası, KOSGEB ve İŞKUR hizmetini sunuyor. Bergama Ticaret Odası, İşkur Hizmet Merkezi olarak her yıl binlerce kişiye hizmet verirken , KOSGEB birimi ile de yine her yıl birçok firmaya danışmanlık ve yeni iş yeri açmak isteyen girişimcilere destek veriyor.



BOSBİ'YE YATIRIMCI AKINI

HIZLA gelişen Kuzey Ege'de yıldızı hızla parlayan Bergama Organize Sanayi Bölgesi (BOSBİ), özellikle son dönemde aldığı yatırımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Toplam alanı 1.793.962 metrekare olan Bergama OSB, bünyesindeki dev işletmeleri günden güne arttırarak hem bulunduğu bölgeyi ekonomik olarak kalkındırıyor, hem de büyük bir istihdam sağlıyor. Toplam 69 sanayi parselinin bulunduğu BOSBİ'de, Ocak 2021 sonu itibariyle sadece 28 parsel boş olarak yatırımcılarını bekliyor. BOSBİ'de aktif olarak faaliyet gösteren firma sayısı ise Şubat 2021 sonunda 5 olacak. Bunlara ek olarak 4 firmanın da inşaat çalışmaları devam ediyor. BOSBİ Yönetim Kurulu'nda da bulunan Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper; Türkiye'de yapılacak olan enerji yatırımlarının çok daha yüksek katma değer sağlayan yatırımlar olduğunu ifade ediyor. Başkan Ürper, Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nin Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık sorununa neşter vurmak ve kaynak çeşitliliğini arttırmak amacıyla; "Yerli ve Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Merkezi Olma" vizyonuna sahip olduğuna işaret etti.