Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut canlı yayında tek tek anlattı: Berat Albayrak bunu başardı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, CHP'nin Merkez Bankası üzerinden girişiği kara propangada ile ilgili, "Rezerve brüt olarak bakılır. Brüt olarak baktığınızda satılabilir rezerv ile satılamayacak rezerv arasında ciddi bir fark olduğunu görürsünüz. Satılabilir rezervlere baktığınızda teknik olarak; 128 milyar doların satılabilir rezerv olmadığı görülür. Zaten atılan iddialar ilk maddeden çürüyor." dedi.

BÖYLE BİR ALIŞ VE SATIŞ YOK

Yiğit Bulut, "Diyorlar ki; 128 milyar doları 7 ila 8.50 arasında sattılar. Piyasaları kontrol etmek için. Bunda da yanlışa düşülüyor. Eğer 7 ila 8.50 arasında satılmışsa, bunun da ortalaması 7.75'e gelir. 7.75'ten sattığımız doları da 6.80- 7 arasında geri almışsak. Bunda da yüzde 10 - yüzde 15 kar etmiş olmamız gerekir. Yani 13 milyar dolarlık bir karımız olması gerekir. Ki burada da bir yine teşekkür etmeniz gerekir. Ama teşekkür etmeyin çünkü böyle bir alış ve satış yok." ifadelerini kullandı.

REEL BİR GERÇEKLİĞİ YOK

Bulut, "Geçmişte yaşadığımız krizlerin hepsinde döviz olmaması riskinden dolayı yatırımcılar Türkiye'den çıkmak istediler. 2001 krizine bakın; bir döviz pozisyonu açığı oluşur mu diye? piyasalar 1 haftadan nereden nereye geldi. Ama bugünlere baktığınızda Merkez Bankası'nın yapması gerekeni yaptığını ve yaptıklarının da 'gayri ahlaki' bir şekilde siyaset malzemesi yapıldığını görüyorum. Tekrar ediyorum, eğer bu eleştiriyi cahilce yapmıyorsanız. Bana şunu açıklayın 128 milyar doları 7 ila 8.50 arasında satıp ortalaması 7.75'e gelir. 6.80 - 7 arasından geri alan merkez bankası ve kamu bankaları 13 milyar dolarlık bir kar etmiş olmaları gerekiyor. Bu kar için teşekkür etmeniz gerekmiyor mu? Tuttuğunuz hiçbir şeyin reel bir gerçekliği yok. Onun için artık Türkiye'nin bu tartışmadan çıkması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız net ifade etti. Evet. Bazen piyasalarda oluşan dalgalanmaları minimuma indirmek ve vatandaşın, şirketlerin zarar görmemesi için döviz piyasalarında döviz satılarak müdahale edilmiştir." sözlerini kullandı.

TÜRKİYE PANDEMİ SÜRECİNİ EN İYİ YÖNETEN 5 ÜLKEDEN BİRİ

Yiğit Bulut, "Türkiye pandemi sürecini en iyi yöneten 5 ülkeden biri. Her anlamda. Baktığınız zaman aşılama sürecine de bakın, Türkiye aşılama sürecini en iyi yöneten ülke. Avrupa o kadar çaresiz ki dönüp Çin ve Rus aşısı almaya çalışıyor. 2021'de iki ülkeden bahsediliyor. Birincisi Çin, İkincisi Türkiye yüzde 3.5 en kötümser yüzde 6 iyimser büyüyecek." diye konuştu.

BERAT ALBAYRAK BUNU BAŞARDI

Yiğit Bulut, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'milli enerji ve maden politkası'na dikkat çekerek şunları söyledi:

Berat Albayrak'a zor dönemdeki 2018-2020'deki yönetim için bir teşekkür borçluyuz. Altını bir kez daha çizerek söylüyorum. Ben Türkiye Varlık Fonu'nun kurucu yönetim kurulu üyesiyim. O dönemde Berat Bey Enerji Bakanıydı. Ve bana dedi bir toplantıda 'Ege bir Türk denizi ise, Ege'deki yer altı kaynaklarımızdan yararlanacaksak. Bu gemileri almalıyız. Bu gemilerin bazılarını varlık fonu alsın' Biz onu o dönemde onu yapamadık, başaramadık. Ama Berat Bey başardı ve o gemileri aldı. O gemilerin alınması çok büyük bir vizyondur. Türkiye bugün Akdeniz'de yer altı kaynaklarını arıyorsa o gemiler sayesindedir. Bugün buna kimse teşekkür etmiyor. O gemiler sayesinde Akdeniz'deyiz.