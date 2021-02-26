Pandemi döneminde karavana ilgi arttı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde karavan üretimi yapan NK Karavan Üretim Tesisi'nin sahibi Nazmi Kılıç, korona virüs pandemisi nedeniyle insanların otel odaları yerine karavanları tercih etmeye başladığını söyledi. Küresel salgın olan ve dünyaya büyük bir panik yaşatan korona virüs için ülke genelinde geniş çaplı önlemler alınırken, getirilen kısıtlamalar sonucunda bazı vatandaşların yaz tatili planları değişiklik gösterdi. Kalabalık ortamlara girmek istemeyen vatandaşlar çareyi karavan turizminde buldu.

3 FARKLI MODEL BULUNUYOR

Karavanın Avrupa'da büyük bir kültür haline geldiğini anlatan Nazmi Kılıç, Türkiye'de ise pandemi döneminde karavana büyük talep olduğunu söyledi. Bayileri aracılığı ile satış yaptıklarını belirten Kılıç, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sipariş aldıklarını belirterek, gelecek yaz tatili için karavanla yola çıkmayı planlayanların siparişlerini şimdiden vermelerini istedi. Yavaş yavaş otel zihniyetinden doğa ile baş başa olunacak alternatif yöntemlere geçiş söz konusu olduğunu ve bunların içinde en eğlenceli olanının da karavan tatili oluğunu vurgulan Kılıç, çekme karavan imalatları ile hem Türkiye hem de dünyadan çok ilgi gördükleri için mutlu olduklarını söyledi.

CAM TAVAN FARK YARATIYOR

Kılıç, içinde buzdolabı, ocak, tuvalet, yatak ve oturma grubu olan NK Karavanları'nın tavanının cam olması sebebi ile farklılık yarattığını belirtti. Fiyatların makul olması ve herkesin ulaşabilmesi için 3 farklı modelle yola çıktıklarını vurgulayan Kılıç, minimum maliyet ile maksimum konfor sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.



AKUT'A BAĞIŞ YAPANA İNDİRİM VAR

Sosyal sorumluluk projesi ile de bir ilke imza atan NK Karavan, AKUT Arama Kurtarma Derneği ile protokol imzaladı. Proje kapsamında Akut'a bağış yapan vatandaşlar, NK Karavan'dan indirimli karavan sahibi olacak. Akut ile önemli bir protokole imza attıklarını belirten Kılıç, "Protokol kapsamında Akut'a 2 bin 500 lira bağış yapan her müşteri, NK Karavan'dan 5 bin liralık indirimli karavan sahibi olacak. Bunun için AKUT Arama Kurtarma Derneği bağış hesabına 'BAĞIŞ', ad ve soyadlarını yazıp, 2 bin 500 lira bağışta bulunması yeterli olacaktır" diye konuştu.