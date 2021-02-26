Türk Eczacılar Birliği’nden Kınık OSB’ye yoğun ilgi

İZMİR'İN Kınık ilçesinde kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim (Tohum, Fide, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler vb.) Organize Sanayi Bölgesi için tanıtım çalışmaları devam ediyor. Organize Sanayi bölgesi için 1 milyon 228 bin metrekarelik alanda 1 milyon 105 bin metrekare (55) sanayi parseli talebi, 651 bin metrekare (26) sera parseli talebi ile toplamda 81 başvuru gerçekleşti.

TANITIM ZİYARETLERİ

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyareti sırasında düzenlenen Türk Eczacılar Birliği Merkez heyet yönetim kurulu toplantısına katıldı. Türk Eczacıları Birliği Yönetim Kurulu toplantısında, Başkan Dr.Sadık Doğruer tarafından "Kınık Tıbbi Aromatik Bitkiler TDİOSB" sunumunu gerçekleştirildi. EBSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Eczacı Enver Olgunsoy da meslektaşlarından oluşan merkez heyetine tıbbi aromatik bitkiler ile majistral ilaçların güncel sunumunu yaptı.Türk Eczacıları Birliği Yönetim Kurulu tarafından Tıbbı aromatik bitkiler konusu ilgi ile karşılandı. Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Deniz Oruç ve EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Enver Olgunsoy ile birlikte katılım sağlayan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Türk Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı Erdoğan Çolak ve üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Ziyaretlerine Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi ile devam eden Başkan Doğruer, Ecz.Enver Olgunsoy ve Merkez müdürü Emel Yıldız ile yapılan çalışmalar hakkına sohbet ederken, Kınık ilçesinde kurulacak TDİ- OSB hakkında istişarelerde bulundu. Başkan Sadık Doğruer, Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi Müdürü Emel Yıldız 'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.