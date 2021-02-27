Çiftçi ve balıkçıya 140 milyon lira destek

Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri ve yabancı istilacı türlerin başında yer alan, sucul biyolojik çeşitliliği ve balıkçıların av araçlarını tehdit eder hale gelen balon balığı avcılığını destekleme kapsamında yaklaşık 140 milyon liralık desteği, dün itibariyle üreticilerin ve balıkçıların hesaplarına aktarmaya başladıklarını söyledi.

Pakdemirli şunları kaydetti: "Hububat- Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 9 bin 824 üreticimize, 60 milyon 719 bin 827 TL Sertifikalı Tohum Kullanım desteği kapsamında ise 66 bin 128 üreticimize 78 milyon 606 bin 301 TL ödeme yapacağız. 8-31 Aralık 2020 tarihleri arasında balıkçılarımızın avladığı 46 bin 192 adet balon balığı için 2020 yılı desteklemeleri kapsamında 230 bin 960 TL ödeyeceğiz. Tüm çiftçilerimize ve balıkçılarımıza hayırlı olsun."