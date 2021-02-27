  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi ‘E-hile’ye geçit verilmeyecek

‘E-hile’ye geçit verilmeyecek

, 2021 yılında 240 milyar liralık e-ticaret hacmi hedefi ile birlikte bu sektöre yönelik denetimleri de artırmaya hazırlanıyor. Yeni dönemde yanlış ve bozuk ürün gönderimi, iade sorunları gibi durumlarda vatandaşı mağdur edenlere yönelik adımlar atılacak.

‘E-hile’ye geçit verilmeyecek

27.2.2021

Güvensiz ürün satışı yapan internet sayfalarına erişimin engellenmesine kadar yaptırımlar uygulanabilecek.

12 MART'TA BAŞLIYOR
Vatandaşı mağdur edenleri nokta atışı tespit edebilmek için sitelerin izlenebilirliği artacak. Yeni sistem ile pazaryeri, üretici firma ve eğer ürün ithalse ithalatçı firma gibi ürünün nerden alındığı kaydedilecek. 12 Mart'ta geçilecek uygulama ile güvensizliği tespit edilen ürünler vatandaştan geri çağrılacak. Bu ürünleri satanlara 50 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezaları kesilebilecek.

AYIPLI ÜRÜNE KOŞULSUZ İADE KOLAYLIĞI
AYIPLI ürünlerle karşılaşıldığında 30 gün içerisinde koşulsuz olarak iade edilebiliyor. Sipariş edilen ürün yerine farklı bir ürün gönderilmesi halinde ise önce satışın yapıldığı site ile görüşülüyor. Mağduriyetin giderilmemesi durumunda Tüketici Hakem Heyeti devreye giriyor. 8 bin 480 liraya kadar olan sorunlu alışverişlerde buraya başvurularak çözüm arayışı başlıyor. Sorunlu alışveriş 8 bin 480 liranın üzerinde olması halinde Tüketici Mahkemesi'ne başvurulması gerekiyor.

BARIŞ ŞİMŞEK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘E-hile’ye geçit verilmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.