‘E-hile’ye geçit verilmeyecek

Güvensiz ürün satışı yapan internet sayfalarına erişimin engellenmesine kadar yaptırımlar uygulanabilecek.

12 MART'TA BAŞLIYOR

Vatandaşı mağdur edenleri nokta atışı tespit edebilmek için sitelerin izlenebilirliği artacak. Yeni sistem ile pazaryeri, üretici firma ve eğer ürün ithalse ithalatçı firma gibi ürünün nerden alındığı kaydedilecek. 12 Mart'ta geçilecek uygulama ile güvensizliği tespit edilen ürünler vatandaştan geri çağrılacak. Bu ürünleri satanlara 50 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezaları kesilebilecek.



AYIPLI ÜRÜNE KOŞULSUZ İADE KOLAYLIĞI

AYIPLI ürünlerle karşılaşıldığında 30 gün içerisinde koşulsuz olarak iade edilebiliyor. Sipariş edilen ürün yerine farklı bir ürün gönderilmesi halinde ise önce satışın yapıldığı site ile görüşülüyor. Mağduriyetin giderilmemesi durumunda Tüketici Hakem Heyeti devreye giriyor. 8 bin 480 liraya kadar olan sorunlu alışverişlerde buraya başvurularak çözüm arayışı başlıyor. Sorunlu alışveriş 8 bin 480 liranın üzerinde olması halinde Tüketici Mahkemesi'ne başvurulması gerekiyor.

BARIŞ ŞİMŞEK