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ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, ''Ölmeni istiyorum'' sözü dikkat çekiyor.

Hercai yeni bölüm izle

28.02.2021, 22:33

HERCAİ DİZİSİNDE BU HAFTA
Reyyan, verdiği zor kararın ardından yapılacak işler için kolları sıvamıştır. Kız çocuklarını okutmayı hedefleyen Umut Şadoğlu Vakfı hayata geçmeli, aile içindeki sorunlar çözülmeli, düşmanlıklar sona ermelidir. Umut'a elinden geldiğince güzel bir dünya bırakmalıdır... Şirketle ilgili anlaşmazlıklar yüzünden Fırat'la gerilen Miran ise karısındaki huzursuzluğu hissetmekte ve bunun sebebini bulmaya çalışmaktadır. Öte yandan Hazar, Azize'den çekip gitmesini istemiştir. Azize'nin ise tek bir şartı vardır. Füsun, Azra'yı yeniden kazanmanın peşindeyken Dilşah ise Reyyan'dan kurtulmanın yollarını arar. Vakıf için düzenlenen yemekte sırlar gün yüzüne çıkarken Dilşah'ın bulduğu bir belge Reyyan'ı güç durumda bırakacaktır.

HERCAİ 61. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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