Sahte altına dikkat!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı. Memiş, "Sahte altınla piyasada büyük vurgun yapılıyor. Altın dolandırıcılığı son dönemde ciddi şekilde arttı" dedi. Türkiye çapında tüm esnaf ve kuyumcu odalarının içinde bulunduğu bir iletişim grupları olduğunu ve burada son dönemde çok fazla dolandırıcılık şikâyeti aldıklarını dile getiren Memiş, "Bu kalpazanların hedefinde ağırlıklı olarak çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve bilezik-takı grubu yer alıyor" diye konuştu.

ÖZEL CİHAZLA YAPIYORLAR

Kalpazanların büyük bir çete halinde hareket ettiklerine dikkat çeken İslam Memiş. "Avrupa'dan büyük maliyetlerle özel cihazlar getiriyorlar. Bu cihazlar, emniyetin son zamanlarda yaptığı bazı operasyonlarda da ortaya çıktı. Altının birebir taklidini yapabiliyorlar. Vatandaşın bu altını ayırt etmesi neredeyse imkansız" diye konuştu.





HASTANE BAHÇELERİNİ MESKEN TUTMUŞLAR



Altın dolandırıcıları için vatandaşa direkt satış en kolay yöntem. Hastane bahçelerini adres edinen dolandırıcılar, "Hasta yakınım var, acil para gerekiyor" gibi bahanelerle, sahte altını vatandaşa piyasa değerinin altında satıyor. İslam Memiş, "Kalabalıklar, Anadolu'yu karış karış geziyorlar. Mesai saatleri dışında vatandaşları çevirerek 'Dükkânlar kapalı, piyasa fiyatının altına satabilirim' yalanıyla satış yapıyorlar. Dolandırılan kişi ertesi gün bozdurmak istediğinde gerçeği öğreniyor" dedi. Dolandırıcıların interneti de kullandığını belirten Memiş, "Özel günlerde bu yöntemi çok kullanıyorlar. Yüzde 70 indirimle altın satışı olur mu? Zaten altının maliyeti ortada. Vatandaş aldanmasın" uyarısında bulundu.

Fatih ŞENDİL