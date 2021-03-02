Balıkesir kokoreçi Türkiye’ye yayıldı

BALIKESİR Susurluk'a bağlı Göbel mahallesinde, coğrafi işaret tescilli merinos ve kıvırcık melezi kuzulardan alınan bağırsaklardan ayda 195 ton kokoreç üretiliyor. 2 bin nüfuslu mahallede üretilen ve paketlenen kokoreçler, buzhanede bekletilerek Türkiye'nin her yerine gönderiliyor.

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