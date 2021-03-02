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Haberler Ekonomi Balıkesir kokoreçi Türkiye’ye yayıldı

kokoreçi Türkiye’ye yayıldı

Balıkesir kokoreçi Türkiye’ye yayıldı

2.3.2021

BALIKESİR Susurluk'a bağlı Göbel mahallesinde, coğrafi işaret tescilli merinos ve kıvırcık melezi kuzulardan alınan bağırsaklardan ayda 195 ton kokoreç üretiliyor. 2 bin nüfuslu mahallede üretilen ve paketlenen kokoreçler, buzhanede bekletilerek Türkiye'nin her yerine gönderiliyor.
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