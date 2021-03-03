TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, fon bünyesindeki şirketlerin 2020'yi olağanüstü bir performansla kapattığını belirterek, "TMSF kayyumunda yönetilen 796 şirket 2020'de 37,2 milyar lira ciro, 3,4 milyar lira kara ulaştı. Aktif büyüklükleri 70,2 milyar lira oldu." dedi.
TMSF sirketlerinden 2020’de 3,4 milyar lira kar elde edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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