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Haberler Ekonomi TMSF sirketlerinden 2020’de 3,4 milyar lira kar elde edildi

sirketlerinden 2020’de 3,4 milyar lira kar elde edildi

TMSF sirketlerinden 2020’de 3,4 milyar lira kar elde edildi

3.3.2021

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, fon bünyesindeki şirketlerin 2020'yi olağanüstü bir performansla kapattığını belirterek, "TMSF kayyumunda yönetilen 796 şirket 2020'de 37,2 milyar lira ciro, 3,4 milyar lira kara ulaştı. Aktif büyüklükleri 70,2 milyar lira oldu." dedi.
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